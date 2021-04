Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30/4

Tuy nhiên, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẳng định đã chuẩn bị các phương án khai thác từ quầy thủ tục, soi chiếu an ninh, sân đỗ... vẫn đảm bảo phục vụ dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 an ninh, an toàn. Đối với "nút thắt cổ chai" khâu soi chiếu an ninh, sân bay đã lắp đặt thêm 5 máy soi chiếu, nâng tổng số lên 30 máy soi chiếu và hoạt động 100%, cơ bản sẽ giải quyết được lượng khách thông qua khu vực này nhanh chóng hơn.