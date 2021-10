Ảnh: Quốc lộ 1A ngập sâu, người dân Quảng Nam hối hả thu dọn đồ đạc

Từ đêm qua (22/10) đến trưa nay (23/10), các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa vùng núi phổ biến từ 30 - 80mm, riêng huyện Tiên Phước 256mm; vùng đồng bằng phổ biến từ 220 - 350mm, có nơi cao hơn như TP Hội An 366mm. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, tại Quảng Nam, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 350mm, riêng vùng núi phía Bắc có lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.