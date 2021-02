Ảnh: Quán karaoke ở trung tâm Hải Phòng bốc cháy ngùn ngụt ngày giáp Tết

Công an TP Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khống chế không cho lửa bùng phát trở lại, tiếp tục làm mát khu vực cháy, cử lực lượng ứng trực phối hợp Công an quận Ngô Quyền bảo đảm an ninh trật tư tại hiện trường, đồng thời, tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy.