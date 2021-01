Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Những ngày qua, nhiều đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia vào các tình huống diễn tập giả định nhằm xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, các đơn vị nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, kịp thời triển khai lực lượng chốt chặn ở các hướng, các mũi, tổ chức tuần tra canh gác nghiêm túc chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, do đó tình huống được xử lý bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng ý định phương án đề ra.