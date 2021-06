Ảnh: Nông dân ngoại thành Hà Nội 'bán lưng' dưới chảo lửa chống nắng hoa màu

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (21/6), Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Ảnh hưởng của nắng nóng, sản lượng hoa màu của bà con nông dân thời điểm này cũng giảm mạnh, nhiều nơi cây còi cọc do thiếu nước trầm trọng.