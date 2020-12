Ảnh: Những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất năm 2020

(VTC News) - Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với dự tính do tốc độ phục hồi của hai nước sau đại dịch COVID-19.

(VTC News) - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) bắt giữ bốn thành viên IS âm mưu đánh bom tòa nhà cơ quan an ninh của nước cộng hòa Dagestan thuộc Nga.