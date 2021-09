Ảnh: Trao quà của độc giả VTC News cho xóm trọ F0 ở Bình Dương

Anh Nguyễn Văn Thạch, quê ở Trà Vinh cho biết, trong đợt dịch này không may cả hai cha con anh đều mắc COVID-19, hơn hai tháng qua anh phải tự cách ly và điều trị tại phòng trọ (do không có triệu chứng) nên không có thu nhập, vợ anh cũng mất thu nhập do phải cách ly. Nhận phần quà trên tay, anh rất vui mừng, phấn khởi. “Hai cha con tui đều là F0, hai tháng nay nghỉ ở nhà không có tiền rồi rất buồn, nhận quà này mừng lắm luôn, mừng cho bà con ở đây nữa, chúng tôi cảm ơn Báo điện tử VTC News và các nhà tài trợ rất nhiều”, anh Thạch nói.