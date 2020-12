Ảnh: Những người đầu tiên làm căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng công an Thủ đô đang tập trung thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Việc Bộ Công an triển khai thẻ CCCD gắn chip điện tử là lựa chọn phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.