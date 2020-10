Ảnh: Những lô đất 'nghìn tỷ' ở TP.HCM đang bị ngân hàng phát mại

Trong danh sách những lô đất đang được các ngân hàng bán đấu giá (phát mại) tại TP.HCM đầu tiên phải kể đến dự án Saigon One Tower. Dự án Saigon One Tower nằm ở "khu đất vàng" giữa giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (Quận 1). Dự án trước đây do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư ban đầu là 256 triệu USD.