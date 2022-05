Ảnh: Những dự án cả thập kỷ bỏ hoang thành nơi chăn trâu, bò ở Huế và Quảng Trị

Một dự án khác ở Thừa Thiên - Huế cũng bị chậm tiến độ gần chục năm, thành nơi thả bò. Đó là dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế - nay thuộc TP. Huế). Dự án được khởi công từ năm 2013, do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng khu vực Phú Vang làm chủ đầu tư và có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 21,5 tỷ đồng từ ngân sách.