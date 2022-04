Ảnh: Nhà truyền thống tiền tỷ xuống cấp, dân không có nơi sinh hoạt cộng đồng

Theo lời ông Điểu Nhiên, nguyên nhân là do đơn vị thi công sử dụng tranh còn non để lợp mái. Nếu sử dụng tranh già, tuổi thọ được 7 – 8 năm, còn sử dụng tranh non chỉ 1 - 2 năm. “Ngày trước, đồng bào M’Nông cũng sử dụng tranh lợp nhà, chẻ cây nứa đan thành phên. Chúng tôi phải cắt tranh, chặt cây nứa đủ già, hong khô, xử lý thật kỹ để ngôi nhà không bị hư hỏng mối mọt tấn công. Nhà nào làm chắc, cả chục năm chưa bị dột nước mưa hay bị mối mọt ăn. Tuy nhiên, ngôi nhà truyền thống này mới bàn giao được 1-2 năm đã bộc lộ hư hỏng, đến nay vẫn chưa được khắc phục”, ông Nhiên nói.