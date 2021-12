Đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi 4-7 độ C. Vùng núi cao có nơi xuống 0 độ C, mưa tuyết và băng giá có thể xảy ra. Tại Hà Nội, ngày 27/12 là thời điểm rét nhất trong đợt này khi mức nhiệt ban đêm có thể xuống 11 độ C.