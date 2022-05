Ảnh: Ngày thứ 3 nghỉ lễ, vạn du khách tham quan phố cổ Hội An

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay, dự kiến trong ngày hôm nay, lượng khách tham quan phố cổ Hội An ước đạt 11.000 người. "Trong hai ngày 30/4 và 1/5, mặc dù thời tiết không thuận lợi, song khu phố cổ vẫn đón lượng khách rất lớn (trung bình gần 10.000 du khách/ngày). Hy vọng trong thời gian tới, khách quốc tế sẽ đến Hội An nhiều hơn để ngành du lịch địa phương sớm trở lại như thời kỳ chưa bùng phát dịch COVID-19".