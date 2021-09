Sáng 4/9, thành phố Hà Nội triển khai 39 chốt trực tại "vùng đỏ". Đây là khu vực gồm 10 quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và một phần địa giới hành chính của 5 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Trong 39 chốt trực, Công an TP Hà Nội triển khai 21 chốt cấp thành phố tại vị trí mật độ giao thông cao. Mỗi nơi 16 cán bộ, chiến sỹ. 9 chốt do quận, huyện quản lý (mỗi nơi 9 cán bộ, chiến sĩ) và 9 chốt do xã, phường, thị trấn quản lý (mỗi nơi 4 cán bộ, chiến sĩ).