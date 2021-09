Ngày 11/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên quốc tế Conson), TP Hội An xuất hiện mưa to. Trên vùng biển địa phương, gió thổi rất mạnh, sóng biển cuộn trào liên tục vỗ xô vào bờ.