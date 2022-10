Mưa lớn kéo dài từ đêm qua (9/10) đến chiều nay (10/10) khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dâng cao. Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 7h đến 13h ngày 10/10), các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to, như: Đại Chánh 215mm, Đại Đồng 213mm, Hội Khách 211mm, Đại Hiệp 208mm, Trà My 202mm, Nông Sơn 193mm, Trà Giáp 190mm, Giao Thuỷ 184mm, Hà Tân 175mm, Hồ Phú Lộc 175mm, Ái Nghĩa 174mm, Trà Dơn 162mm, Duy Sơn 158mm, Tam Lãnh 157mm, Quế Sơn 155mm, Điện Hồn 150mm, Đại Sơn 148mm...