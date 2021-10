Ảnh: Miền Trung-Tây Nguyên mưa như trút, nước ngập chia cắt nhiều tuyến đường

Trong 2 ngày 16-17/10, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa to đến rất to. Do mưa lớn nên lũ trên các sông từ Nam Quảng Bình đến Bình Định, Kon Tum và Gia Lai lên nhanh khiến nhiều khu vực thấp trũng chìm trong biển nước. (Ảnh: Thanh Ba)