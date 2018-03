Ảnh: Mãn nhãn pha vật đẹp mắt của các 'bóng hồng' đất Cảng

Sáng 2/3 (15 tháng Giêng), làng văn hóa Vân Tra (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) tổ chức hội vật truyền thống đầu xuân thu hút đông đảo các vận động viên (VĐV) và du khách tham gia. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ thái úy Thành Quốc Công, quê làng Vân Tra - người có công lao to lớn đối với triều đình nhà Lý.