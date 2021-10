Ảnh: Lũ lại về phố cổ Hội An, đường phố Tam Kỳ chìm trong biển nước

Từ tối 23/10 đến sáng 24/10, các địa phương ở Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to: Núi Thành 177 mm, Tam Trà 146 mm, Xuân Bình 140 mm, Tam Lãnh 120 mm, Trà Kót 118 mm, Kỳ Phú 96 mm, Trà Giáp 82 mm, Trà My 81 mm, Thăng Bình 64 mm, Trà Leng 58 mm, Phước Chánh 56 mm. Theo dự báo, từ nay đến ngày 26/10, tỉnh có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa rất to, sau giảm dần; tổng lượng mưa các địa phương phía Bắc phổ biến từ 40-80 mm, có nơi cao hơn 100 mm, các địa phương phía Nam phổ biến từ 100-170 mm, riêng vùng đồng bằng phía Nam có nơi trên 200 mm.