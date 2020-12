Ảnh: Lũ lại bủa vây phố cổ Hội An

Video: Lũ lại bủa vây phố cổ Hội An

Chiều 1/12, thông tin với VTC News, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, đến thời điểm 14h cùng ngày, mực nước trên sông Thu Bồn tại Hội An là 1,8m, trên báo động II 0,3m.

Lũ đang bủa vây phố cổ Hội An.

Theo ông Hùng, 2 ngày qua, trên địa bàn TP Hội An xuất hiện mưa to, kết hợp với thủy điện từ thượng nguồn xả lũ khiến mực nước trên sông Hoài (một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn) chảy qua phố cổ Hội An liên tục dâng cao.

Từ sáng 30/11, nước lũ bắt đầu tràn lên đường Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu - 2 tuyến đường trải dài ven sông Hoài và gây ngập sâu từ 30-50cm.

Đến trưa nay (1/12), lũ bắt đầu lên nhanh và chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, nước đã tràn lên đường Lê Lợi, Châu Thượng Văn, Hoàng Văn Thụ... Đặc biệt, mực nước hiện tại đã chạm ngưỡng mấp mé di sản Chùa Cầu.

Bà Nguyễn Thị Tâm - chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Nguyễn Thái Học cho hay, đầu giờ chiều nay, khi nước tràn vào nhà, vợ chồng bà mới hối hả thu dọn đồ đạc và kê lên cao.

Tuyến đường Bạch Đằng ngập sâu trong nước.

"Hồi trưa, nước còn ở ngoài bậc thềm nhưng chỉ chừng 30 phút sau, nước đã ngập lênh láng nền nhà. Đây là trận ngập lụt thứ 8 trong vòng 2 tháng qua (tháng 10 và 11 - PV). Ở đây bình thường buôn bán phục vụ du khách cũng đủ sống nhưng lũ dồn dập thế này thì dân phố cổ quá khổ", bà Tâm than vãn.

Không chỉ gây ngập lụt các tuyến đường trong khu phố cổ, nước lũ còn đang bủa vây một số khu vực thấp trũng ở phường Thanh Hà và xã Cẩm Kim của TP Hội An.

Tại phường Thanh Hà, tuyến đường từ chợ cá dẫn vào làng gốm Thanh Hà đang bị chia cắt do bị ngập sâu.

Hình ảnh phố cổ Hội An ngập trong lũ lụt được PV VTC News ghi lại ngày 1/12:

Nước đã ở mấp mé dưới chân di sản Chùa Cầu.

Khu vực biểu diễn nghệ thuật Bài Chòi - cách di tích Chùa Cầu chừng 60m cũng ngập sâu trong nước.

Người dân và du khách chèo thuyền trên các tuyến phố ngập nước.

Trẻ nhỏ vô tư nghịch nước lũ trên đường Châu Thượng Văn.

Ghe thuyền neo đậu tại ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Thái Học, sẵn sàng đưa đón người dân vượt dòng nước lũ.

Người dân trong khu phố cổ kê đồ đạc lên cao để tránh lũ.

Một khu vực ở phường Thanh Hà chìm trong biển nước.