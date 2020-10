Ảnh: Lũ dâng, hàng trăm hộ dân vùng trũng ở Hội An chìm trong biển nước

Tại Cẩm Kim - xã nằm tách biệt so với phần còn lại của TP Hội An do sông Thu Bồn chia cắt, lâm vào tình trạng ngập sâu. Đây là khu vực nằm trải dài men theo sông Thu Bồn và là một trong những nơi thấp trũng nhất ở TP Hội An.