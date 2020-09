Ảnh: Lính biên phòng 'đảo ngọc' Quảng Trị đua thời gian giúp dân 'chạy' bão

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Trị cũng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 8h ngày 17/9. Khẩn trương sắp xếp đảm bảo an toàn tàu thuyền tại các nơi neo đậu. Việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú an toàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 18h ngày 17/9.