Tầm 10 ngày trở lại đây, các tiểu thương kinh doanh ở chợ Hội An và một số hộ dân sinh sống ở khu vực đầu đường Bạch Đằng, phường Minh An, TP Hội An, cảm thấy lo lắng vì đoạn kè men theo sông Hoài xuất hiện điểm sụt lún nghiêm trọng.