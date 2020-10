Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc có mưa rất to

Hôm nay (4/10), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang đi xuống phía Nam. Dự báo trong khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 5/10, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ ngày 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (4/10) đến ngày 5/10, có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hiện mây đối lưu đang phát triển trên một số quận huyện khu vực Hà Nội như huyện Phú Xuyên, huyện Gia Lâm, quận Long Biên.

Dự báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các quận huyện nói trên, sau đó có khả năng lan sang các quận/huyện khác trên khu vực Hà Nội.

Chiều tối nay, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa vừa đến rất to. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các khu vực:

Phía Tây và Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ dao động trong khoảng 22-33 độ C. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng vùng núi các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ dao động từ 24-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 C, có nơi trên 33 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.