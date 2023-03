Ảnh: Hơn 300 ha mía cháy bất thường, nông dân Gia Lai thiệt hại nặng nề

Tương tự, ông Lê Đình Chơn (xã An Phú, huyện Đăk Pơ) cũng vừa rơi vào cảnh thấy ruộng mía của mình cháy trước mắt song lực bất tòng tâm. "Khi nhận tin báo mía của gia đình bị cháy, tôi cùng mọi người phát bờ bao để ngăn lửa song do thời tiết nắng nóng, hanh khô cộng với gió to, ngọn lửa lan nhanh nên đã thiêu hơn 2 ha mía của gia đình", ông Chơn nói.