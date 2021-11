Ảnh hồi bé của Khánh Phương, Nhật Kim Anh khiến fan cười lăn

Trong tập đầu tiên của chương trình Ký ức ngọt ngào do MC Quyền Linh dẫn dắt là sự xuất hiện của 2 khách mời chính gồm Nhật Kim Anh và Khánh Phương. Tại đây, không chỉ hành trình sự nghiệp mà những bức ảnh từ hồi nhỏ của họ đã được ê-kíp "khai quật" khiến mọi người trong trường quay cũng như khán giả truyền hình không khỏi bất ngờ, thích thú.

Cả trường quay đều bật cười khi bức ảnh Nhật Kim Anh hồi nhỏ được chiếu trên màn hình lớn. Đặc biệt người cười đầu tiên nhất chính là nữ ca sĩ. Đó là hình ảnh một cô bé mặc váy trắng miệng như đang mếu. Trước thắc mắc của cả trường quay, Nhật Kim Anh liền giải thích: "Hồi đó được bộ đầm này mặc Tết vui lắm. Mặt không phải mếu đâu nha mà... đang cười".

Nhật Kim Anh hồi bé với bức ảnh mặt như mếu nhưng thực ra cô đang cười!

Vừa dứt lời nữ ca sĩ liền diễn tả lại hình ảnh xưa khiến cả trường quay vô cùng thích thú.

Sau hàng loạt ảnh hồi nhỏ, từ chụp riêng cho tới chụp cùng gia đình của Nhật Kim Anh, Quyền Linh liền khẳng định anh không nhận ra nữ ca sĩ ở bất kỳ tấm hình nào. Cho đến khi tấm hình thời kỳ Lâu đài cát xuất hiện, nam MC mới gật gù nhận ra đàn em của mình.

Gia đình của Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh bên mẹ.

Nữ ca sĩ cũng hào hứng khi nhìn thấy hình ảnh của mình.

Và đây là nữ ca sĩ thời kỳ "Lâu đài cát".

Khánh Phương cũng lộ những bức ảnh thời thơ ấu. Cả trường quay có phút giây giải trí khi xem lại hình nam ca sĩ hồi nhỏ. Nhật Kim Anh là người duy nhất đoán sai vị trí của Khánh Phương trong mọi bức hình cũ, thậm chí cô còn nhìn nhầm đồng nghiệp thành bé gái.

Giọng ca "Chiếc khăn gió ấm" hồi bé.

Anh nhớ lại kỷ niệm xưa.

Khánh Phương và anh trai.

Anh chàng cực bảnh bao với nụ cười sáng sau này trở thành ca sĩ.

Bố của Khánh Phương khá phong độ.

Khánh Phương bên mẹ của mình.

Trong chương trình, Nhật Kim Anh đặc biệt tiết lộ về ca khúc Lâu đài cát khiến tên tuổi của mình trở nên nổi tiếng: "Thật ra em rất là may mắn, may mắn là được nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết ca khúc này. Nhưng đúng ra ca khúc này là của một bạn khác... mà may mắn làm sao khi gặp nhau anh Nguyễn Hồng Thuận đã quý quá và quyết định giao bài này cho mình. Từ ngày anh Thuận giao bài hát đó cho Kim Anh thì Kim Anh bắt đầu thu âm, quay MV... và từ đó khán giả với bắt đầu biết đến Nhật Kim Anh với ca khúc đầu tiên Lâu đài cát".

Sau khi thành công với ca hát, nữ ca sĩ đã quyết định dấn thân sang điện ảnh. Để có được những vai diễn đầu tiên cô vẫn phải đi casting, khởi đầu là những vai phụ mờ nhạt. Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Nhật Kim Anh là Cầm trong phim Long thành cầm giả ca. Đây là vai diễn mang về cho cô giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ 1 và cũng là bộ phim dự đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.

Nhật Kim Anh chia sẻ cơ duyên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

"Ngoài phim truyền hình Một cơn mê ra thì Long thành cầm giả ca là bộ phim đánh dấu, cũng là bước ngoặt, lật qua một trang mới đối với Nhật Kim Anh. Giúp mình bước qua 1 lĩnh vực đặc biệt đó là điện ảnh", giọng ca Lâu đài cát nói.

Gặp Nhật Kim Anh khi cô mới 14,15 tuổi, MC Quyền Linh từng suy nghĩ sau này cô sẽ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Nam MC không ngờ Nhật Kim Anh lại thành danh ở lĩnh vực ca hát và diễn xuất.

Gặp Nhật Kim Anh khi mới là một cô thiếu nữ, MC Quyền Linh từng nghĩ cô sẽ thành công trong kinh doanh chứ không phải nghệ thuật.

Về phần Nguyễn Đình Vũ, lần đầu anh làm việc với Nhật Kim Anh là trong liveshow Đêm sao teen của Bằng Cường, và kể từ đó cả 2 đã liên tục hợp tác cho tới thời điểm hiện tại. Nếu Nhật Kim Anh chia sẻ Nguyễn Đình Vũ là người sáng tác rất nhiều hit cho các ca sĩ thì Khánh Phương khẳng định rằng: "Vũ là một trong những nhạc sĩ trẻ có nhiều hit nhất Việt Nam".

Còn Khánh Phương bồi hồi tâm sự về bản hit Mưa thủy tinh: "Hồi xưa Phương hát trong một nhóm nhạc, sau khi nhóm nhạc tan rã thì lúc đó là khoảng thời gian em cũng bị sốc và buồn. Vì em dành rất nhiều tâm huyết cho nhóm nhạc đó nhưng cuối cùng không được gì hết thì em có nghĩ đến một cái tình huống là không đi hát nữa. Chính mưa thủy tinh là một cơ duyên để em tạo cho mình cảm hứng hát solo".

Khánh Phương và nhóm nhạc xưa.

"Đợt đó em sang Trung Quốc cùng mẹ, 2 mẹ con đi ăn thì vô tình nghe thấy bài đó. Em biết tiếng Trung nên đã hỏi chủ quán đây là bài hát gì thì mới biết đó là ca khúc đang hot bên Trung vào thời điểm đó, tên là Món quà sinh nhật. Khi nghe giai điệu bài này em đã rất thích, em lùng mua bằng được đĩa CD và viết xong lời Việt ngay trong buổi tối hôm đó", anh tâm sự.

Khánh Phương vô tình nghe thấy một bài hát Trung Quốc khi đi cùng mẹ và đã lùng bằng được rồi viết lời Việt thành "Mưa thủy tinh".

Nam ca sĩ chia sẻ về chương trình Thế giới Vpop mà lần đầu tiên mình thể hiện Mưa thủy tinh: "Đó là một cái cơ duyên, em biết anh Quang Huy từ hồi còn hát nhóm. Tình cờ sau đó lúc em tách nhóm thì anh ấy cũng biết, có một lần em nói ví dụ sau này em tách ra solo thì có gì anh Huy giúp đỡ em, em cũng ngỏ lời như vậy. Vô tình đúng đợt em về, vừa thu âm xong thì anh Huy lại gọi cho em nói rằng đang cần 1,2 ca sĩ mới trong thế giới Vpop, nếu em có bài hát nào ok thì lên quay với anh. Đúng lúc đó em đang có Mưa Thủy Tinh. Thật không ngờ hiệu ứng rất tốt, đến mức anh Huy gọi cho em hỏi bài này là ai sáng tác và đề nghị cho Phúc hát lại".