Ảnh: Hiện trường 'bắt vạ' 50 triệu/cây gỗ tạp, nhiều công an bị đánh nhập viện

Video: Nhiều công an bảo vệ thiết bị điện gió ở Quảng Trị bị đánh nhập viện

Trước đó, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" liên quan việc nhiều chiến sĩ công an bị đánh nhập viện khi đang bảo vệ xe chở thiết bị điện gió vào công trường xảy ra tại thôn Ván Ri (xã Húc, huyện Hướng Hoá). Ngày 25/8, cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 người liên quan vụ án gồm: Y Sa (29 tuổi), Hồ Văn Chíu (21 tuổi), Hồ Văn Thiên (26 tuổi) và Hồ Văn Nô La (39 tuổi) cùng trú tại xã Húc (huyện Hướng Hóa).

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định thêm những người quá khích khác hoặc có hành vi kích động. Lãnh đạo Công an huyện Hướng Hoá cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an xác định và mời 15 người (bao gồm 4 người bị khởi tố, bắt tạm giam) có liên quan đến vụ án lên để làm việc, lấy lời khai.