Năm 1990, Tom Cruise bắt đầu gặt hái thành công trong sự nghiệp. Vai diễn trong phim "Born on the Fourth of July" giúp anh giành giải Quả cầu vàng cho Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất, giải People's Choice cho Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất.