Ảnh: Hai khu di sản văn hóa thế giới ở Quảng Nam ken đặc du khách

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An cho hay, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trung bình một ngày, phố cổ Hội An đón khoảng 2.000 khách tham quan (tăng gấp đôi so với những ngày trước).