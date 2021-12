Ảnh: Hà Nội thí điểm lắp camera quét mã QR phòng, chống dịch tại ga Cát Linh

Để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, sáng 9/12, Đội Cảnh sát giao thông Đường sắt (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) lắp đặt thử nghiệm hệ thống camera quét mã QR tại ga Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội).