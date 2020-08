Ảnh: Gương mặt chúng ta biến đổi kỳ diệu ra sao khi cười?

Một nụ cười có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về một người; thế giới cũng sẽ là nơi thân thiện hơn nếu tất cả chúng ta đều cười nhiều hơn. Để chứng minh điều này, nhiếp ảnh gia Jay Weinstein người Australia tung ra loạt ảnh tuyệt đẹp mang tên "So I Asked Them to Smile".

Bức ảnh đầu tiên được Jay chụp vào năm 2013, sau đó bộ sưu tập này được bổ sung mỗi ngày, trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn. Cùng ngắm những nụ cười thân thiện trong bộ ảnh của Jay Weinstein để thấy nụ cười có thể khiến gương mặt chúng ta biến đổi diệu kỳ đến thế nào.

"Khoảnh khắc đáng yêu của bé gái khi đang chơi bên ngoài nhà ở làng Kakhsar (Gujarat, Ấn Độ)" - Jay Weinstein chú thích.

Người đàn ông đang đi dọc theo bậc thang bằng đá.

Khoảnh khắc cậu bé đang chơi với các anh trai của mình trong khuôn viên gia đình, khi vừa mới đi học về.

Cô bé ấy đang chơi với mẹ trên một con đường đất.

Người đàn ông đang đi bộ trên đường Mathura (Ấn Độ) vào một buổi sáng.

Người phụ nữ này đang nghỉ giải lao trong buổi ghi hình video ca nhạc của dàn hợp xướng ở nhà thờ.

Cậu bé đang đi dạo trên phố với gia đình.

Cô gái trẻ đi bộ trên con phố cạnh Trung tâm Thể thao Jalan Besar (Singapore).

Người lính đứng gác bên ngoài Cung điện Thành phố Udaipur (Ấn Độ)

Cô bé đang đi cùng một nhóm người ở vùng quê.

Thiếu nữ đi dạo với gia đình ở Midland (Mỹ) khi mặt trời lặn.