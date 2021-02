Ảnh: Ga Sài Gòn đìu hiu sau Tết, hành khách bịt kín khẩu trang

Có thể nói, đường sắt là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất do COVID-19 trong năm qua. Vắng khách trước và sau Tết không chỉ diễn ra tại ga Sài Gòn mà hầu hết các ga tàu đều bị ảnh hưởng. Theo ghi nhận của VietnamFinance, trong năm 2020, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đạt sản lượng 6.828,6 tỷ đồng, chỉ bằng 79% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 6.565,1 tỷ đồng, bằng 78,3% so với cùng kỳ. Dự kiến lỗ hơn 1.324 tỷ đồng.