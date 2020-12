Ảnh: Du khách nước ngoài chạy việt dã 'Vì di sản văn hóa thế giới Hội An'

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An chia sẻ, các vận động viên, đặc biệt là du khách nước ngoài tham gia giải việt dã truyền thống đã tạo nên bầu không khí hết sức sôi động, rộn ràng niềm vui cho phố cổ Hội An - nơi vừa trải qua khoảng thời gian chìm trong lũ lụt dồn dập. Cũng theo bà Cẩm, từ ngày 1 đến 4/12, du khách tham quan phố cổ Hội An và làng gốm Thanh Hà được miễn mua vé.