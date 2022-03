Ảnh: Dự án 'ôm' đất vàng ở TP Vinh, bỏ hoang 12 năm vẫn không bị thu hồi

Dự án Khu nhà ở của Công ty CP xây dựng và tư vấn thiết kế đường bộ Nghệ An tọa lạc ở vị trí "đất vàng" 2 mặt đường Chu Văn An - Lý Thường Kiệt được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ năm 2013 đến nay vẫn là bãi đất trống.