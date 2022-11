Dự án nâng cấp quốc lộ 3.600 tỷ đồng thi công ì ạch

Trả lời PV VTC News, ông Lê Tuấn Mạnh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 2, cho biết quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do địa bàn thường xuyên mưa lớn, nước và đất đá tràn vào nhà dân. Có khoảng 1.000 khối đá cấp phối đã bị nước cuốn trôi. Dự án chậm trễ, bầy hầy còn do nhà thầu yếu kém. Bên bảo hiểm đang đánh giá, thẩm định, cái nào lỗi do thi công sẽ đền bù cho người dân.