Ảnh: Dãy dài ô tô dừng đỗ giữa đường ngày đêm như chốn vô pháp luật ở Hà Nội

Trả lời phóng viên VTC News ,Trung tá Nguyễn Quang Chung, Trưởng Công an phường Mễ Trì ( quận Nam Từ Liêm) cho biết, đoạn đường này chưa bàn giao nên phường chưa thể xử phạt tình trạng xe đỗ lấn chiếm lòng lề đường.

“Vấn đề này công an phường đã có báo cáo công an quận với UBND phường để chủ đầu tư Vinhomes Greenbay bàn giao cho sở GTVT Hà Nội quản lý thì mới xử lý được. Đường đang làm nên người ta di vào đấy thôi” Trưởng Công an phường Mễ Trì nói.