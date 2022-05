Ảnh: Đà Nẵng bùng nổ khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo thống kê sơ bộ của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tổng lượng khách tham quan du lịch tại thành phố đạt khoảng 254.000 lượt, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt khách (tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021), khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt khách (tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021).