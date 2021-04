Ảnh cưới lãng mạn của Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Huỳnh Khánh Vy

Phan Mạnh Quỳnh cầu hôn Khánh Vy năm 2018. Họ dự định làm đám cưới vào năm ngoái nhưng phải hoãn do dịch COVID-19. Mạnh Quỳnh cho biết, anh thích Khánh vy bởi sự thông minh, hài hước và khéo léo trong giao tiếp. Khánh Vy là người mẫu, từng diễn xuất trong các MV của Only C, Đức Phúc. Còn Phan Mạnh Quỳnh là tác giả của những bản hit đình đám gần đây như Có chàng trai viết lên cây, Nước ngoài, Sao cha không...