Ảnh cưới của Từ Hy Viên được chồng mới tiết lộ

Ngày 22/6, Sina đưa tin Koo Jun Yup (DJ Koo) tham gia chương trình You Quiz On The Block. Nam ca sĩ tiết lộ ảnh cưới và hình xăm nhẫn đôi với Từ Hy Viên.

Theo Koo Jun Yup, anh và nữ diễn viên Vườn sao băng không tổ chức hôn lễ. Cả hai chụp ảnh cưới đơn giản để lưu giữ khoảnh khắc về chung nhà. Bức ảnh được chụp tại biệt thự của Từ Hy Viên. Người đẹp Đài Loan mặc áo crop top trễ vai, đầu đội khăn voan. Trong khi DJ Koo mặc vest lịch lãm.

Nhẫn và ảnh cưới của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup. (Ảnh: Sina)

Vợ chồng ngôi sao Bong bóng mùa hè cũng không mua nhẫn cưới. Họ xăm hình chiếc nhẫn ở ngón út để làm vật đính ước, tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Hai nghệ sĩ chia sẻ không quan tâm hình thức. Họ quan niệm còn cảm xúc mặn nồng, gắn bó với nhau nghĩa là còn hôn nhân.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên thông báo kết hôn ngày 8/3. Họ tiến đến hôn nhân sau vài tháng trò chuyện qua mạng dù chưa gặp lại nhau sau 24 năm xa cách. Ngày 28/3, cả hai hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Loan. Từ Hy Viên cho biết cô và DJ Koo không tổ chức đám cưới và sinh con chung với nhau.

Sina cho biết Từ Hy Viên và Koo Jun Yup kết hôn là sự kiện hot nhất Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2022, với hơn 2 tỷ lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

Koo Jun Yup đã trở về Hàn, tạm sống xa Từ Hy Viên. (Ảnh: HK01)

Sau khi tái hôn, Từ Hy Viên kín tiếng. Cô ít xuất hiện bên chồng ở địa điểm công cộng. Nhà sản xuất Chiêm Nhân Hùng chia sẻ tình yêu của DJ Koo giúp Từ Hy Viên trẻ trung. Hai vợ chồng thể hiện mối quan hệ gắn bó khi xăm những điều liên quan đến đối phương như tên, bài hát yêu thích lên cơ thể.

Theo 163, hiện tại DJ Koo ở Hàn Quốc, anh đang tham gia các chương trình giải trí. DJ Koo cho biết mối quan hệ của anh và Từ Hy Viên là định mệnh. Nam ca sĩ nói: "Chúng tôi giữ số điện thoại của đối phương suốt 24 năm".