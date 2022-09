Ảnh: Công an Hà Nội phát động ‘Hành trình giọt máu nghĩa tình 2022’

“Hành trình giọt máu nghĩa tình năm 2022” được tổ chức tại 11 điểm thuộc Công an TP Hà Nội và Công an các quận, huyện, thị xã với mục tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 19 - 8 Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.