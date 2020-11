Ảnh: Con đường chỉ dài 2km nhưng có gần 100 'hố tử thần' ở Đồng Nai

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường này vừa mới hoàn thiện đưa vào sử dụng gần 6 tháng với chiều dài chưa đến 2km, do UBND xã An Phước làm chủ đầu tư. Tổng số tiền thi công là 6,9 tỷ đồng, trong đó người dân tổ 11 (ấp 8, xã An Phước) đóng góp 10%. Cũng theo người dân, dù chưa hết thời gian bảo hành nhưng con đường này đã hư hỏng nghiêm trọng.