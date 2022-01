Ảnh: Chủ tịch Quốc hội chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực của Cảnh sát Cơ động

Trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án, cùng với quân đội và lực lượng công an nhân dân nói chung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, khoa học, kĩ thuật, văn hóa, xã hội, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hỗ trợ và bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong điều kiện đại dịch COVID-19 bùng phát, góp phần bảo đảm thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử, thực sự trở thành ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân.