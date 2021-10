Anh chồng chém chết 2 mẹ con em dâu ở Thanh Hóa

Nguồn tin từ UBND xã Thọ Cường cho biết, địa phương này vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu và chết trong viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 27/10, khi bà N. (SN 1964) cùng con dâu là P. (SN 1990), cùng trú tại xóm 1, xã Thọ Cường đang ở nhà thì bất ngờ bị ông Phạm Khắc Tiến chém.

Ngôi nhà xảy ra án mạng.

Bà N. tử vong tại chỗ, còn chị P. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Chị P. hiện đang mang thai khoảng hơn 20 tuần tuổi.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân P. được đưa vào cấp cứu tối qua trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Mặc dù đã được các bác sĩ tập trung cứu chữa, tuy nhiên bệnh nhân không qua khỏi.

Ông Phạm Khắc Tiến là anh chồng bà N. Thời điểm xảy ra án mạng chỉ có hai mẹ con bà N. ở nhà. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình dẫn đến hành vi trên. Nghi phạm được cơ quan công an bắt giữ. Công an Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, làm rõ.