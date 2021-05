Ảnh chi tiết Hyundai Santa Fe 2021 giá từ 1,03 tỷ đồng

(VTC News) -

Đến với phiên bản năm 2021, Santa Fe mang xu hướng “cơ bắp” hơn với lưới tản mạ crom dạng lục giác sang trọng. Điểm nhấn là bộ đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light (DRL) tạo hình T-Shaped nổi bật. Đèn pha Adaptive LED thích ứng tự động (AHB-LED) đi kèm công nghệ Full-LED, đem tới khả năng chiếu sáng thông minh và hiệu quả.

Ngoại hình xe cứng cáp, góc cạnh hơn nhờ đường nét "trạm trổ" ở đầu xe hay phần vòm bánh xe lồi ra rõ rệt, vuông vức hơn. Phần đuôi xe New Santa Fe sử dụng công nghệ LED 3D với khả năng hiển thị ấn tượng và có chiều sâu. Lazang có 2 lựa chọn 18 và 19 inch được tạo hình đẹp mắt cũng như đem đến hiệu ứng thị giác khi di chuyển.

Phần đầu xe nhận được nhiều thay đổi.

Hyundai Santa Fe được trang bị hệ thống khung gầm hoàn toàn mới N-Plattform, đồng thời tạo hình về thiết kế theo xu hướng lớn hơn, mạnh mẽ và sang trọng hơn. Về kích thước, xe có các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), dài hơn 15mm, rộng hơn 10mm và cao hơn 5mm so với phiên bản 2019. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của xe được giữ ở mức 2.765mm và khoảng sáng gầm xe đạt 185mm, góc tiếp cận trước đạt 18,5 độ và góc thoát sau đạt 21,2 độ.

Điểm nhấn trong khoang cabin là màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay. Hệ thống âm thanh gồm 10 loa Harman-Kardon cùng ampli rời hỗ trợ giải mã âm thanh chất lượng cao. Trong khi đó, bảng đồng hồ trung tâm sở hữu cũng là màn hình kỹ thuật số 12,35 inch. Đặt phía trước cụm đồng hồ là hiển thị thông tin lên kính lái HUD (Head Up Display), hiển thị chi tiết các thông tin hữu ích như tốc độ hiện tại, giới hạn tốc độ, cảnh báo, dẫn đường...

Bảng điều khiển trung tâm hiện sở hữu cụm chuyển số bằng nút bấm điện tử Shift-by-wire với phong cách độc đáo, thời thượng. Santa Fe cũng được trang bị thẻ chìa khóa từ hiện đại, cho phiên bản cao cấp nhất, giao tiếp với xe thông qua công nghệ NFC.

Khoang nội thất ấn tượng của Santa Fe 2021.

Vật liệu da cao cấp tiếp tục được sử dụng trên New Santa Fe có chất lượng hoàn thiện cao, đặc biệt những chi tiết ốp nhựa tạo hình giả da ở cánh cửa làm tăng thêm vẻ cao cấp cho xe. Xe được trang bị đèn trang trí Ambient Led đổi màu theo sở thích, tâm trạng của chủ xe.

Ngoài ra, Hyundai Santa Fe mới tiếp tục sở hữu những tiện nghi cao cấp như: Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống ghế chỉnh điện và nhớ ghế, hệ thống sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lẫy chuyển số vô lăng, gạt mưa tự động, kính trước chống mù và chống đọng nước tự động, cổng sạc hiệu suất cao trên các hàng ghế, phanh tay điện tử EPB, giữ phanh tự động Auto Hold… đem đến một không gian sang trọng và tiện ích trên khắp các vị trí.

Về sức mạnh, Santa Fe 2021 được trang bị thế hệ động cơ Smartstream Theta III 2.5, cho công suất tối đa 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 232Nm tại 4.000 vòng/phút, cùng hộp số tự động 6 cấp Shifttronic.

Trong khi đó, xe vẫn được trang bị tùy chọn động cơ dầu Smartstream D2.2,cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 441Nm ngay từ 1.750 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT) hoàn toàn mới.

Cụm động cơ xe được nâng cấp.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort - Sport -Smart mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Đồng thời, xe tiếp tục sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC có thể điều chỉnh biến thiên tỉ số phân bổ lực kéo trên các bánh. Đồng thời, HTRAC trên Santa Fe được bổ sung 3 chế độ địa hình Terrain Mode: Snow (Tuyết), Sand (Cát), Mud (Bùn đất).

Về an toàn, ngoài những trang bị an toàn phổ biến, Santa Fe mới được bổ sung gói công nghệ an toàn Smart Sense với nhiều tính năng độc đáo: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, đèn pha thích ứng Adaptive High Beam (AHB), hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động.

Tại Việt Nam, Santa Fe 2021 được phân phối với 6 phiên bản khác nhau cùng 6 lựa chọn màu sắc: Đen, trắng, đỏ đô, bạc, vàng cát vàxanh nước biển, mức giá xe cụ thể: New Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn: 1, 03 tỷ đồng; New Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn giá1,13 tỷ đồng; New Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt giá 1,19 tỷ đồng; New Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt giá 1,29 tỷ đồng; New Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp giá 1,24 tỷ đồng; New Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp giá 1,34 tỷ đồng./.

Hình ảnh chi tiết Santa Fe 2021: