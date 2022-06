Ảnh: Cầu Long Biên xuống cấp trầm trọng, dân lo lắng mỗi khi sang sông

Bên cạnh đó, cầu Long Biên chịu áp lực từ tàu hoả mỗi lần đi qua khiến bề mặt đường, lan can rung. Thường đi làm qua cầu Long Biên, anh Lê Văn Nam (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Do công việc tôi thường xuyên phải di chuyển qua cầu Long Biên. Tôi rất sợ đi vào thời điểm tàu chạy qua, gần như là tránh vì mỗi lần tàu chạy qua mặt đường, lan can va đập vào nhau tạo thành tiếng rung".