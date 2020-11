Ảnh: Cảnh đối lập ở Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở ngày thông xe

(VTC News) - Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng dẫn việc 7 công an bị bắt tại TP.HCM để khẳng định vẫn còn hiện tượng công an cơ sở nhũng nhiễu nhân dân.

(VTC News) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt nhiệt đới nên các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hôm nay có mưa to đến rất to.