Ảnh: Cận cảnh người dân 5 tỉnh miền Trung gồng mình chạy bão số 5

Trên địa bàn Thừa Thiên-Huế khoảng 28.100 hộ dân với trên 106.600 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 5 sẽ phải sơ tán tại chỗ hoặc sơ tán tập trung, dự kiến công việc này sẽ hoàn tất trước 19 giờ ngày 17/9.

Bên cạnh đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng lên phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc, an toàn điện lưới, dự trữ hàng hóa thiết yếu, quản lý an toàn các công trình hồ đập đang xây dựng.