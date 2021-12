Ảnh: Cà phê chín rộ, nông dân Tây Nguyên hối hả thu hoạch

Theo ông Trần Văn Can (xã la Sao, huyện Ia Grai), năm ngoái, gần 2ha cà phê của gia đình thu được gần 3 tấn nhân. Năm nay, thời tiết ổn định, chăm sóc vườn cây tốt nên cây sai trái, nhân to nên gia đình ông hy vọng sẽ đạt hơn 4 tấn nhân. Cùng với đó, sau nhiều năm giá cà phê xuống thấp thì năm nay giá cà phê có phần tăng lên khiến người nông dân rất vui mừng. “Hy vọng giá cà phê sắp tới sẽ lại tăng, chúng tôi cũng nhờ đó có vốn đề đầu tư vào mùa vụ tiếp theo cũng như ổn định đời sống", ông Can kỳ vọng.