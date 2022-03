Ảnh: Cả khu phố ở Huế náo loạn vì Pub Beer bị thiêu rụi giữa ban ngày

Do quán New PocPoc Beer nằm trên tuyến đường trung tâm Nguyễn Công Trứ, nhà cửa san sát nhau nên khi xảy ra vụ cháy khiến cả khu phố náo loạn. Rất may, lực lượng chức năng có mặt kịp thời nên đám cháy chưa lan được sang các nhà bên cạnh.