Ảnh: Bộ đội băng rừng, lội suối tạo 'lá chắn thép' ngăn COVID-19 ở vùng biên

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng có sáng kiến và đề xuất với UBND tỉnh thiết lập “tấm lá chắn 3 lớp” trên vùng biên giới. Theo đó, ở lớp đầu tiên là những chốt chặn ngay dọc tuyến đường biên do lực lượng Bộ đội Biên phòng phụ trách; lớp thứ 2 được đặt ở phía sau, thuộc vành đai biên giới sẽ do Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm soát.